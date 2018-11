Mourinho gaat weer vrijuit na wangedrag

De Engelse voetbalbond (FA) had de Portugese trainer aangeklaagd wegens beledigend, kwetsend en/of ongepast taalgebruik. De onafhankelijke strafcommissie oordeelde dat die aanklachten niet bewezen kunnen worden. Eerder werd Mourinho niet aangeklaagd door de FA na zijn woede-uitbarsting op 20 oktober in het duel met Chelsea (2-2).

De Engelse voetbalbond wees hem toen wel op zijn verantwoordelijkheden. De assistent-trainer van Chelsea Marco Ianni daagde Mourinho uit na de late gelijkmaker van Chelsea, waarop de Portugees zijn zelfbeheersing verloor en maar net in bedwang kon worden gehouden door zijn assistenten.

Twee weken voor dat incident ging de Portugees los voor de camera. Zijn ploeg had zojuist ternauwernood gewonnen van Newcastle (3-2), na een achterstand tot aan de zeventigste minuut van 0-2). Mourinho reageerde zich in de camera even flink af in zijn moedertaal. Daarop besloot de FA een aanklacht in te dienen.