Zoon Leicester-eigenaar komt met emotionele reactie

De 33-jarige Thai verloor zijn vader bij een helikopterongeluk nabij het Leicester City-stadion. Hij bedankt de aanhang voor de steun. „Het is overweldigend. Wat er gebeurde heeft me doen beseffen hoe belangrijk mijn vader voor veel mensen over de hele wereld was en ik ben geraakt door hoeveel mensen hem dicht bij hun hart hielden.”

„Ik ben buitengewoon trots dat hij mijn vader was”, vervolgt Aiyawatt. „Ik ga hem missen met heel mijn hart. Mijn familie en ik willen iedereen van harte bedanken voor de oprechte vriendelijkheid en goede bedoelingen tijdens deze moeilijke tijd.”

De Leicester-aanhang hoeft niet bang te zijn dat de club nu stuurloos is. „Hij heeft me een erfenis nagelaten”, aldus Aiyawatt. „Ik er alles aan doen om zijn grote visie en dromen waar te maken.”

„Mijn vader was mijn mentor en rolmodel”, besluit Aiyawatt. „Ik ga je missen met heel mijn hart.”