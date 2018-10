Bendsneyder hoopt op rentree in laatste MotoGP

"Dat is wel het doel", zei de 19-jarige coureur van het Franse Tech3 Racing. Hij maakt wel het voorbehoud dat hij tegen die tijd het gevoel moet hebben weer mee te kunnen doen in de race. Een week voor de Grand Prix van Valencia zal hij beslissen of hij zijn comeback maakt of dat hij zijn geopereerde been nog een week extra rust geeft.

"Na de grand prix is er in Valencia een driedaagse test en die wil ik zeker niet missen", verklaarde de coureur. Hij gaat dan niet alleen voor zijn nieuwe, Nederlandse team NTS RW Racing GP zal maar ook kennismaken met de 765cc Triumph-krachtbron die in de Moto2 de 600cc Honda-motor gaat vervangen.

"Het kan beter", bekende Bendsneyder die thuis herstellende is na zijn onvoorstelbaar ongeluk in Motegi. In de laatste ronde van de race was de dynamo van zijn Mistral 610-machine geëxplodeerd, waardoor brokstukken zijn onderbeen doorboorden. "Ga je zelf op je plaat of je breekt iets, dan hoort dat bij het racen. Maar dit had ik niet zelf in de hand en dat maakte het extra zuur", vertelde Bo die met spoed naar het ziekenhuis in Tokio was vervoerd, waar hij vanwege infectiegevaar een aantal dagen moest verblijven voordat hij naar Nederland kon worden overgebracht.

In het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem is Bendsneyder inmiddels geopereerd, waarbij een pin met schroeven onder zijn knie werd aangebracht. "Het was een flinke operatie. Mijn knie is nog erg opgezwollen en ik kan mijn been nog niet strekken. Doordat mijn been een week in het gips heeft gezeten, merk je wel dat de kracht erin minder werd. Maar door te fietsen maak ik wel stappen en wordt het per dag beter", vertelde de coureur die zich gesterkt voelt door de vele steunbetuigingen uit de motorsportwereld.

Bensneyder moest de overzeese grandprix's in Australië en Maleisië missen. Zijn huidige teambaas Hervé Poncharal liet Aussie Bryan Staring in Phillip Island aantreden als vervanger van de Nederlander. In de Grand Prix in Sepang van aankomend weekeinde neemt de 26-jarige Indonesiër Dimas Ekky Pratama zijn plaats van in. Pratama nam dit seizoen met een Kalex van het Astra Honda Racing Team deel aan het FIM CEV Moto2 European Championship.