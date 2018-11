Mo Allach weg bij Maccabi Haifa

,,Het is geen gemakkelijk moment, maar dat is voetbal", reageert hij op de website van de voetbalclub uit Israël. ,,Maccabi is een grote club. Het was een eer om hier te werken."

Allach verruilde vorig jaar Vitesse voor Maccabi. Hij haalde hoofdtrainer Fred Rutten en spits Michiel Kramer naar Israël. Rutten staat onder druk vanwege de tegenvallende seizoenstart van Maccabi, dat op de achtste plaats van de ranglijst staat.

De verwachting is dat ook trainer Fred Rutten, aangesteld door Allach, snel ontslagen zal worden. De technisch commissaris van FC Twente heeft dan zijn handen vrij om meer te doen bij de club uit Enschede.