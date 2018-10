Froome twijfelt aan deelname Giro

,,Daar hebben we nog geen besluit over genomen", zei de Britse wielrenner. Froome was woensdag van de partij toen het rittenschema van de Giro voor volgend jaar werd gepresenteerd. De komende Ronde van Italië telt maar liefst drie tijdritten. Dat lijkt in het voordeel van Tom Dumoulin, die dit jaar achter Froome als tweede eindigde in Italië.

Dumoulin liet onlangs doorschemeren dat hij volgend jaar het liefst alleen de Tour zou rijden. De komende Ronde van Frankrijk lijkt echter niet op zijn lijf geschreven, met slechts één individuele tijdrit van 27 kilometer. Dumoulin combineerde dit jaar de Giro met de Tour, waarin hij ook tweede werd.