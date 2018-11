Robben: ’Zelfkritisch zijn, maar wel kalm blijven’

„Een specifieke reden waarom we een beetje worstelen, is er niet. Maar het heeft niets te maken met motivatie of instelling. We nemen elk duel heel serieus. Maar wij als spelers merken natuurlijk ook dat het wel eens makkelijker is gegaan. We moeten in deze fase zelfkritisch zijn, maar wel kalm blijven.”

Robben, die dinsdag in de moeizame bekerwedstrijd bij vierdeklasser SV Rödinghausen (1-2) aan de kant bleef door rugklachten, hoopt op een snelle ommekeer. Het liefst zaterdag al thuis tegen SC Freiburg. „Die wedstrijd moeten we sowieso winnen”, betoogt Robben.

Daarna wacht een duel in de Champions League tegen AEK. „In de komende twee wedstrijden kunnen we misschien progressie maken waarna we klaar zijn voor de topper tegen Borussia Dortmund op 10 november.”

Bayern speelt op 12 december uit tegen Ajax de laatste poulewedstrijd op het kampioenenbal.