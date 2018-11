Vitesse troeft Heracles af in bekerstrijd

Kort voor rust schoot Martin Ødegaard de 1-0 prachtig binnen. In de slotminuut tekende invaller Thomas Buitink voor de tweede treffer van de avond.

Het duel tussen de twee subtoppers was in de eerste helft redelijk in balans. Na de pauze was Vitesse de gevaarlijkste ploeg. De tweede treffer bleef echter lang uit, waardoor de wedstrijd tot aan het doelpunt van Buitink in de slotminuut spannend bleef. Heracles was aanvallend echter vrij machteloos.

Ruim drie weken geleden was Vitesse in de eredivisie met 4-0 te sterk voor Heracles.