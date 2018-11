Afgang voetbalsters Ajax

De landskampioen was ook in de return in de achtste finales volstrekt kansloos tegen het favoriete Olympique Lyon. Het ongelijke duel in Frankrijk eindigde in liefst 9-0. Bij de rust leidde de thuisploeg al met 4-0. Griedge Mbock Bathy scoorde drie keer voor eigen publiek. De eerste wedstrijd twee weken geleden in Amsterdam verloor Ajax met 0-4 van de titelhouder.

Ajax trad in Frankrijk met vier internationals van Oranje aan: Lize Kop, Liza van der Most, Kika van Es en Ellen Jansen. Bij Lyon fungeerde Shanice van de Sanden, ook speelster van Oranje, als reserve. Ze mocht na ruim een uur invallen.

Bayern München won ook in de tweede wedstrijd van FC Zürich: 3-0. De Nederlandse internationals Lineth Beerensteyn en Jill Roord moesten op de bank beginnen. Beiden mochten na ruim een uur invallen. Kort daarna bracht Roord de tweede treffer van Bayern op haar naam. De Duitse club had de eerste wedstrijd met 2-0 gewonnen.