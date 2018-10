Solari begint bij Real met ruime bekerzege

De Europese kampioen was in de eerste wedstrijd te sterk voor derdeklasser UD Melilla: 0-4. Karim Benzema en Marco Asensio kwamen in de eerste helft tot scoren. Na de pauze tilden Alvaro Odriozola en Cristo González de stand naar 0-4. De return is begin december.

Na het vertrek van Lopetegui heeft Santiago Solari, de coach van het tweede team, voorlopig de technische leiding bij Real Madrid. De 42-jarige Argentijn is oud-speler van Real. Volgens de reglementen in Spanje mag hij niet langer dan twee weken als interim-coach werken.

Real Madrid pakte in de competitie uit de laatste vijf wedstrijden slechts één punt. De zware nederlaag zondag in El Clásico bij FC Barcelona (5-1) werd Lopetegui fataal. Wie hem gaat opvolgen, is nog onduidelijk.