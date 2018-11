AZ herstelt zich in bekertoernooi

Het elftal van trainer John van den Brom bereikte de achtste finales door een thuiszege op VVV-Venlo (2-0).

Mats Seuntjens opende even na rust de score. Hij trof doel op aangeven van Guus Til. Ralf Seuntjens, de broer van de doelpuntenmaker, mocht na rust invallen bij VVV-Venlo. Oussama Idrissi tekende in de slotfase voor de eindstand.

AZ verloor de drie laatste competitiewedstrijden en staat daardoor slechts negende in de eredivisie. VVV vindt zich voorlopig drie plaatsen hoger op de ranglijst terug. Toch was AZ de betere ploeg in Alkmaar. VVV mocht vooral doelman Lars Unnerstall dankbaar zijn dat het niet met meer doelpunten verschil verloor. De keeper reageerde uitstekend op doelpogingen van Idrissi, Seuntjens, Albert Gudmundsson en Ron Vlaar.

Calvin Stengs vierde in de slotfase als invaller zijn rentree in het eerste elftal van AZ. Het talent liep vorig jaar een zware knieblessure en kreeg de afgelopen weken al speeltijd bij Jong AZ. Hij mocht in blessuretijd een strafschop nemen maar wist doelman Unnerstall niet te passeren.