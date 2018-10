Geen centje pijn voor Ajax

De koploper van de eerste divisie hield in de Johan Cruijff Arena ruim een half uur stand. Het was David Neres die met een snoeihard schot in de 35e minuut de ban brak: 1-0. Hij trof doel op aangeven van een gretige Zakaria Labyad, die drie minuten later zelf doel trof (2-0).

Na ruim een kwartier spelen in de tweede helft kon Klaas-Jan Huntelaar van dichtbij de 3-0 binnentikken na een goede voorzet van Rasmus Kristensen. Daarna had Ajax nog een paar kansen om de voorsprong te vergroten, maar onder meer Dani de Wit kopte over voor een leeg doel.

Zakaria Labyad scoort de 2-0. Ⓒ ANP

Bekijk ook: Liesblessure Tadic valt mee

Actief op drie fronten

Go Ahead kon het de thuisploeg geen moment lastig maken. De bezoekers schoten zelfs geen enkele keer op doel. Ajax speelde in een hoog tempo en straalde veel spelvreugde uit. Zo blijft het elftal van coach Ten Hag voorlopig actief op drie fronten, in tegenstelling tot PSV dat dinsdag verrassend met de tweede keus verloor van RKC Waalwijk (2-3).

Ten Hag gunt spelers rust

Ten Hag benutte het bekerduel tegen Go Ahead om veel van zijn gebruikelijke basisspelers rust te gunnen. Van de elf spelers die zondag aan de aftrap verschenen tegen Feyenoord begonnen alleen Daley Blind, Donny van de Beek en Lasse Schöne aan de wedstrijd.

André Onana, Hakim Ziyech, Frenkie de Jong en Dusan Tadic zaten niet eens bij de selectie. Ajax heeft een druk programma. De club speelt zaterdag alweer een competitiewedstrijd tegen Willem II en volgende week woensdag wacht de zware uitwedstrijd tegen Benfica in de Champions League.

David Neres maker van het openingsdoelpunt, in duel met Sjoerd Overgoor van Go Ahead Eagles. Ⓒ ANP