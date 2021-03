’Ieder talent naast Max Verstappen wordt vermorzeld’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps zoals Spotify en Apple Podcasts.

De tests ter voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn dit jaar teruggebracht tot drie dagen. Volgens Albers is dit logisch, aangezien de auto’s voor een groot gedeelte hetzelfde zijn gebleven. Voor McLaren, dat is overgestapt van een Renault- naar een Mercedes-motor, kan het wel een nadeel zijn.

Verder zijn alle ogen in Bahrein gericht op Red Bull, want hoe ziet de nieuwe bolide van Max Verstappen er nu precies uit? Albers en Van Haren gaan alle nieuwe auto’s langs, welke springen er het meeste uit? Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe regels om het downforceniveau terug te brengen.

Er zijn dit seizoen niet één, maar twee Nederlanders actief in de Formule 1. De 26-jarige Nyck de Vries wordt immers reservecoureur bij Mercedes, naast Stoffel Vandoorne. Hoewel de Nederlandse coureur waarschijnlijk weinig in actie zal komen, heeft hij toch een interessante positie, legt Albers uit. Volgens de voormalig coureur is het als Nederlander moeilijk om door te breken in de Formule 1. „Tenzij je zo’n natuurtalent bent als Max Verstappen.”

