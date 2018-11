Van de Looi zwicht voor kritiek

De 19-koppige voorselectie voor het oefenduel met Jong Duitsland (16 november) kent vele debutanten, van wie Tahith Chong (Manchester United) de meest opvallende is.

Ook Dani de Wit en Kaj Sierhuis (beiden Ajax) staan op de voorlopige lijst. „Voor ons betekent deze wedstrijd de start van de voorbereiding op een nieuwe EK-kwalificatiecyclus”, aldus Van de Looi. „Wij hebben hiervoor afscheid genomen van een vorige generatie.”

Kritiek

Van de Looi is daarmee gezwicht voor de kritiek die hij twee weken geleden kreeg, nadat hij het mislopen van het EK niet aangreep om door te selecteren en alvast te kiezen voor de volgende generatie talenten. Acht spelers die hij selecteerde voor de vorige interlands tegen Jong Letland en Jong Oekraïne zijn nu alsnog definitief jeugdinternational af.

Oranje onder 19 speelt een oefentoernooi in Armenië, tegen de leeftijdgenoten van het gastland, Duitsland en Portugal. Om het EK in mei te bereiken speelt Onder 19 in maart nog een belangrijk kwalificatietoernooi. De door de Verenigde Staten begeerde Kik Pierie heeft daar een oproep voor gekregen.