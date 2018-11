Schöne: ’We hebben gisteren gezien hoe het niet moest’

„We hebben gisteren gezien hoe het niet moet”, aldus Schöne tegenover Fox Sports. Daarbij doelde hij op de smadelijke nederlaag van de reserves van PSV in het bekerduel tegen RKC Waalwijk. „Dit zijn gewoon wedstrijden die gewonnen moeten worden. En we wisten ook hoeveel kaarten er verkocht waren. Dus het was gewoon een lekker avondje.”

Met speels gemak wist Ajax woensdagavond door te dringen tot de achtste finales van de KNVB-beker. De Amsterdammers lieten Go Ahead kansloos in een met ruim 40.000 toeschouwers goed gevulde Johan Cruijff ArenA: 3-0.

