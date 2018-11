Barcelona laat langs derdeklasser

Het eerste duel in León eindigde in 0-1. De Franse invaller Clément Lenglet kopte in de extra tijd raak uit een vrije trap van zijn landgenoot Ousmane Dembélé. De return is begin december in Camp Nou.

Barcelona speelde met een veredelde B-ploeg. Mede daardoor kon de hardwerkende en fysiek sterke thuisploeg tegen de titelhouder lang op de been blijven.

Een kwartier voor tijd ontsnapte het grote Barça zelfs aan een achterstand. Een scherpe hoekschop van Cultural Leonesa belandde via de vingertoppen van reservedoelman Jasper Cillessen, voor wie het Spaanse bekertoernooi een inmiddels vertrouwd domein is, op de paal. De eerste keeper van Oranje tikte daarna een vliegend schot knap onder de lat vandaan. Dankzij Lenglet stapte het fletse Barcelona alsnog als winnaar van het veld.