Kruijswijk: ’Deze Giro is eigenlijk ideaal voor mij’

„Als Dumoulin en Froome niet meedoen, kan de Giro gezien de vele tijdritkilometers gunstiger zijn voor mij”, weet de 31-jarige Brabander, die dit jaar zowel in de Tour als Vuelta vijfde werd. „De Giro ligt me over het algemeen goed en ook dit parcours, waarin het zwaartepunt in het laatste deel ligt, is eigenlijk ideaal voor mij”, aldus de nummer vier van de Giro 2016, wiens ploegmaat en tijdritspecialist Primoz Roglic wellicht ook oren heeft naar de Giro.

„We houden als ploeg (Jumbo, red.) alle opties open. Ik wil in ieder geval weer twee grote rondes rijden. En het is niet uitgesloten dat het volgend jaar de Giro en Tour worden.”

