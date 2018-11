Bergwijn op weg terug

De aanvaller (21) miste de duels met Tottenham Hotspur en FC Groningen vanwege een op de training opgelopen voetblessure. Ook tijdens de blamerende bekeruitschakeling tegen RKC Waalwijk dinsdagavond (2-3) ontbrak de international van het Nederlands elftal, maar dat gold voor bijna alle basisspelers van de koploper in de Eredivisie.

Bergwijn staat vandaag weer op het trainingsveld in Eindhoven. Doorstaat hij die (besloten) sessie, en ook die van morgen, dan lijkt hij klaar om thuis te spelen tegen Vitesse. Drie dagen later volgt het uitduel in de Champions League met Tottenham Hotspur.