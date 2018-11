Ten Hag: ’Kwartje bij Labyad echt gevallen’

In de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die door Ajax simpel werd gewonnen (3-0), mocht Labyad weer eens vanaf de aftrap spelen en dat deed de luxe reserve met verve.

Labyad, die tegen Go Ahead pas voor de tweede keer in zijn Ajax-periode in de basis stond, was de gevaarlijkste man op het veld. De oud-PSV’ er bereidde de 1-0 van David Neres voor en maakt zelf de 2-0. „Ik ben heel blij voor hem”, zei trainer Erik ten Hag na afloop. „Zakaria heeft het moeilijk gehad en dan is dit de manier waarop je moet antwoorden.”

De Utrechter vindt dat hij te sporadisch aan spelen toekomt bij Ajax. „Ikzelf vind dat het wel te weinig is. Je komt natuurlijk met verwachtingen. Je speelt weer in de top en wil jezelf laten zien. Tot nu toe is dat alleen in de beker gebeurd.”

’Ik wil me dit jaar laten gelden’

Labyad is niet van plan om geduldig te wachten op volgend seizoen. „Ik vind dat veel te ver weg. Ik wil me dit jaar laten gelden”, aldus de Utrechter, die erop rekent dat zijn sterke optreden tegen Go Ahead tot meer gaat leiden. „Daar ga ik wel vanuit. Ik denk dat de trainer zelf ook heeft gezien dat het goed ging. Ik blijf gas geven en hoop op meer speelminuten.”

Ten Hag legt de bal bij Labyad zelf. „Dat ligt aan hemzelf. Hij moet ervoor vechten. Dat heeft hij deze wedstrijd goed gedaan.”

Kwartje gevallen

De basis voor meer speeltijd heeft Labyad volgens de Ajax-trainer gelegd op het trainingsveld, waar hij de laatste tijd een andere mentaliteit laat zien. „Bij Ajax liggen de eisen hoger dan bij FC Utrecht. Dat had ik hem van tevoren al wel gezegd. Ik heb hem er bij FC Utrecht al vaak op aangesproken dat hij meer moest geven in de training. Maar daar was hij automatisch toch de beste. Maar hier zal je elke dag maximaal moeten gaan, anders kun je niet het niveau halen dat wij eisen. Het kwartje is bij hem echt gevallen. Hij steekt er meer en meer energie in en daarom kan hij dit ook brengen.”