’Superclásico’ in finale Copa Libertadores

De voetballers uit Argentinië hadden aan 2-2 genoeg in het tweede duel met Palmeiras uit Sao Paulo. Thuis hadden ze namelijk met 2-0 gewonnen.

De finale gaat derhalve tussen twee clubs uit Buenos Aires. Eerder al drong River Plate door tot de eindstrijd. Het is voor de eerste keer dat de rivalen elkaar in de eindstrijd ontmoeten.

In 2015 stonden de clubs voor de laatste keer in de Libertadores Cup tegenover elkaar. Dat duel werd in de rust gestaakt, nadat spelers van River Plate door fans van de tegenstander waren aangevallen. River Plate won het evenement destijds voor de laatste keer. De laatste zege van Boca dateert van 2007.

De komende finale wordt voor het laatst over twee duels afgewerkt. Vanaf volgend seizoen is er één wedstrijd op neutraal terrein.

River Plate versloeg deze keer in de halve finale Gremio, de Braziliaanse titelverdediger.