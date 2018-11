Geblesseerde Siem de Jong emotioneel na wissel

De aanvallende middenvelder werd afgelopen zaterdag na 23 minuten spelen gewisseld in het duel met Western Sydney Wanderers. De Ajax-huurling had last van zijn hamstring.

Zijn trainer had hem juíst gespaard en mocht in 67e minuut opdraven. In de 88e minuut voelde De Jong echter zijn hamstrings opspelen.

Voor De Jong de zoveelse blessure in de laatste jaren. En dat weet hij zelf als geen ander, getuige zijn emotionele reactie na zijn gedwongen wissel. Eenmaal op de bank kon hij zijn tranen niet meer bedwingen. Hij is waarschijnlijk zes weken uit de roulatie, meldt de club op de website.