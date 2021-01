Eerstedivisionist Excelsior in kwartfinale KNVB-beker

De Rotterdammers schakelden dinsdag MVV Maastricht uit, na strafschoppen. Luc Mares was verantwoordelijk voor de beslissing, door de laatste strafschop op de lat te schieten. Na reguliere speeltijd was de stand 2-2. In de verlenging werd niet meer gescoord.

Na iets meer dan een kwartier kwam Excelsior op voorsprong. Elías Már Ómarsson passeerde doelman Mike Havekotte uit een strafschop. Halverwege echter leidde MVV. Koen Kostons kopte in na een voorzet van Arne Naudts, vervolgens draaide Joeri Schroijen de bal heel fraai achter keeper Alessandro Damen.

Zo’n 20 minuten voor het einde werd het Rotterdamse offensief in de tweede helft beloond. Siebe Horemans nam met het hoofd de 2-2 voor zijn rekening.

Ook in de strafschoppenserie ging het lang gelijk op. Bij de eerste vijf pogingen misten alleen Joy Lance Mickels (MVV) en Ahmad Mendes Moreira (Excelsior). Bij de zesde poging schoot Sander Fischer voor de Rotterdammers raak, waarna Mares miste.

„Een fantastisch resultaat”, reageerde doelman Damen van Excelsior bij ESPN. „De tweede helft waren we heer en meester en eigenlijk waren we dat ook in de verlenging. Het enige minpunt was dat we het niet afmaakten én dat we aan het einde van de eerste helft onnodig twee doelpunten weggeven. Verder deden we het goed. Dit is een lichtpuntje, maar het maakt de mindere prestaties in de competitie niet goed. Daarin staat we op een voor Excelsior onwaardige lage positie.”

MVV en Excelsior zijn respectievelijk de nummer 17 en 15 van de eerste divisie.