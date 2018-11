Nieuwkoop: ’Beker erg belangrijk voor Feyenoord’

„We moeten nu niet naar het kampioenschap kijken. Laten we er eerst maar eens voor zorgen dat we weer een goede reeks neerzetten. Daarnaast is de beker erg belangrijk voor ons”, erkent rechtsback Nieuwkoop, die vanavond tegen ADO de geschorste Jeremiah St. Juste vervangt. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst zal zijn team naar verwachting op nog een paar posities wijzigen. Kenneth Vermeer verdedigt sowieso het doel in plaats van Justin Bijlow.

Voor Nieuwkoop (22) is de schorsing van drie duels van St. Juste een kans om zichzelf weer eens te bewijzen. De rechtsback uit het Zeeuwse Tholen was bij het vertrek van Rick Karsdorp naar AS Roma vorige zomer zijn beoogde opvolger, maar dat is niet van de grond gekomen. „Het is niet zo gelopen als ik had gehoopt. Dat is deels veroorzaakt door blessureleed. Het is cruciaal geweest dat toen Karsdorp vertrok, ik in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gelijk geblesseerd raakte”, aldus Nieuwkoop, die eerst voorrang moest verlenen aan huurling Kevin Diks en daarna aan St. Juste, die van huis uit centrale verdediger is „Ik hoop de komende drie duels te kunnen spelen. Dit zijn mooie momenten om mezelf te laten zien. Als ik het goed doe, zal er voor de trainer geen reden zijn om me te wisselen”, hoopt Nieuwkoop, die de ambitie koestert alsnog zijn definitieve doorbraak bij Feyenoord te bewerkstelligen. „Ik heb het vertrouwen in mezelf dat dat nog kan. En dat zal ik ook houden.”