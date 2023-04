Formule 1-leiding mikt nog steeds op race in Zuid-Afrika in 2024

Kyalami stond al voor dit jaar op de nominatie, maar de financiering bleek vorig seizoen nog onvoldoende om dat mogelijk te maken. Op het circuit ten noorden van Johannesburg werd in 1993 voor het laatst een Grand Prix verreden. Er zijn nog enkele aanpassingen aan de baan vereist om het circuit Formule 1-proof te maken.

Dat de Afrikaanse race voor 2023 nog niet doorging was een reddingsboei voor de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps, dat daarop een eenjarige contractverlenging verdiende. In de Ardennen wordt dit jaar in het laatst weekeinde van juli geracet. De Belgen zijn nog in onzekerheid over 2024 en lijken weer afhankelijk van het doorgaan van de Zuid-Afrikaanse Grand Prix én de situatie in China. Daar werd door de coronasituatie voor het laatst een Formule 1-race georganiseerd in 2019, maar China beschikt wel over een contract tot en met 2025. Van de huidige races heeft alleen Spa-Francorchamps een verbintenis die na dit jaar afloopt. Mochten China en Zuid-Afrika op de kalender van 2024 komen, dan lijkt het lot van de Belgische Grand Prix voor dat seizoen bezegeld.

Dit seizoen zouden er eigenlijk 24 races op de kalender staan, maar door het wegvallen van China is dat aantal op 23 blijven steken. Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft al meermaals aangegeven dat 24 wedstrijden in één jaar voorlopig het maximum is.