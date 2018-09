Vreven maakt huurling Mari direct aanvoerder NAC

,,Pablo neemt een goede positie in het elftal in: in de as, centraal in de verdediging'', zei Vreven dinsdag. ,,Hij heeft goed overzicht, autoriteit en ik denk ook al het meeste ervaring in de ploeg. Hij is communicatief sterk en durft zijn stem te verheffen, maar ook heel belangrijk is dat hij goed in de groep ligt.''

De jonge middenvelders Arno Verschueren en Manu Garcia, ook gehuurd van Manchester City, fungeren komend seizoen als reserve-aanvoerders bij NAC, dat na twee jaar afwezigheid terug is in de eredivisie.