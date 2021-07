Officieel: Calvin Stengs vertrekt van AZ naar OGC Nice

De linkspoot levert AZ, waar hij de jeugdopleiding doorliep, naar verluidt 15 miljoen euro op. Hij tekent in Zuid-Frankrijk een contract voor vijf jaar.

„Calvin en AZ hebben veel voor elkaar betekend”, stelt directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ. „We hebben genoten van zijn bijzondere kwaliteiten. Met zijn souplesse, doorzettingsvermogen en spelvreugde is hij een voorbeeld voor velen.”

Deceptie

Stengs verlaat AZ na allesbehalve zijn beste seizoen voor de Alkmaarse club. De vleugelspeler kende een gemankeerde voorbereiding, waardoor hij in de eerste maanden van het seizoen geen schim was van de speler die in het covid-seizoen (2019/’20) de harten stal van de fijnproevers. Ook raakte hij in februari besmet met het coronavirus. Hij stelde daar ‘een flinke optater’ van te hebben gekregen.

De grootste deceptie kreeg hij echter na afloop van het seizoen te horen, toen hij van zijn schoonvader Frank de Boer te horen kreeg dat hij zich niet bij het grote Oranje hoefde te melden voor het Europees kampioenschap. In plaats daarvan nam hij met Jong Oranje deel aan het jeugd-EK, waarin Nederland in de halve finale werd uitgeschakeld.

Waardevast

In dat licht bezien is het bijzonder knap dat AZ-td Huiberts nog vijftien miljoen euro heeft weten te beuren voor één van de sterkhouders van de ploeg die net achter PSV op de derde plaats eindigde. In tijden waarin veel voetballers in waarde kelderden, bleek de door Mino Raiola bijgestane Stengs toch zijn waarde (15 miljoen euro) te hebben behouden.

De 7-voudig international is de tweede zelf opgeleide speler die AZ voor ‘dubbele cijfers’ verlaat. Guus Til ging Stengs met een transfer naar Spartak Moskou, goed voor 18 miljoen euro, voor. Alleen de aangekochte aanvallers Vincent Janssen (22 miljoen, Tottenham Hotspur) en Alireza Jahanbakhsh (19 miljoen, Brighton & Hove Albion) leverden de penningmeester van AZ meer miljoenen op.

Dubbel compliment

De miljoenenverkoop van Stengs zal de AZ-opleiding geen windeieren leggen. Huiberts: ,,Deze transfer is niet alleen een compliment voor Calvin zelf, maar ook voor de hele club en in het bijzonder de jeugdopleiding van AZ. Hij kwam als jonge jongen binnen en vertrekt als voorbeeldprof en meervoudig international. We wensen Calvin heel veel succes in zijn verdere carrière.”