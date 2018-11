Van Vleuten tot en met 2020 bij Mitchelton

De 36-jarige wielrenster revalideert momenteel van de kniebreuk die ze opliep tijdens de wegwedstrijd van het WK. Enkele dagen daarvoor had ze haar wereldtitel in het tijdrijden geprolongeerd.

„Ik had een contract tot en met 2019 en voel me zeer vereerd dat de ploeg mijn contract tot en met 2020 wil verlengen. Dat is voor mij heel belangrijk want ik voel me thuis in deze ploeg en ik ben trots dat ik deel uitmaak van dit team dat ieder jaar beter wordt”, reageert Van Vleuten.

De wielrenster kende een zeer succesvol jaar met naast de wereldtitel tijdrijden het eindklassement van de WorldTour, de eindzege in de Giro Rosa en in La Course. Ze hoopt in de loop van het seizoen in 2019 haar comeback te maken.

„In 2019 wordt het een grote uitdaging om terug te komen op het niveau dat ik afgelopen jaar had, zeker na een lange periode zonder mijn fiets en met mijn lichamelijke revalidatie”, kijkt Van Vleuten vooruit. „Realistisch gezien weet ik dat ik me op het einde van het seizoen moet richten, maar ik wil heel graag op mijn topniveau zijn in de Ardennen.”

Van Vleuten weet dat ze na haar val tijdens het WK een lange weg te gaan heeft. „Ik heb nu een lang intensief proces met fysiotherapie nodig, vooral om mijn knie weer te kunnen buigen. Ik moet heel geduldig zijn. Ik heb een lange revalidatie voor de boeg, maar ik weet dat ik het kan. Ik moet het positieve zien in kleine stappen vooruit, zoals dat ik deze week ben begonnen met fysiotherapie.”