Bardet hoopt op meer wijzigingen Tour

En wat betreft de kopman van AG2R, mag er in de toekomst nog wel veel meer veranderen. „Ik sta achter alles wat de Tour opschudt en de renners met lef een kans geven”, zegt hij tegen Cycling News.

„Wat is er saaier dan een paar grote teams die alles controleren tot de sprint of de laatste kilometer van een klim? Dat is niet het wielrennen dat we willen. Het zou goed zijn om wat fantasie in de Tour terug te brengen. Met dertig teams van zes renners, zouden we onverwachte dingen zien.”

Uitdaging

Bardet werd de afgelopen Tour zesde in het eindklassement. Voor hem teleurstellend. „Het is een beetje frustrerend. Ik zat in een mooie opwaartse spiraal en ik ging voor het hoogste, maar dat lukte niet. Ik verwacht meer in de toekomst. Ik was net zo sterk als anders, alleen wat minder gelukkig. Het resultaat vertelt niet echt wat er gebeurd is.”

Toch verwacht de Franse hoop in bange dagen ooit met geel de Champs Elysees op te rijden. „Het gaat om aanvallen en je kansen pakken. Ze benader ik de Tour ook. Ik houd van de uitdaging van de Tour, ook al vergt het enorm veel van je en liggen de verwachtingen hoog. Je kunt niet teleurgesteld zijn als je de Tour niet wint. Slechts één man kan in het geel naar Parijs. Ik moet gewoon mijn best blijven doen en misschien kan ik ooit winnen.”

