Hamilton: ’Alonso had meer WK-titels kunnen pakken’

De Brit vindt bovendien dat Alonso - tweemaal wereldkampioen Formule 1 - meer titels had kunnen pakken. „Dat had echt gekund met zijn capaciteiten.” Hamilton denkt dat de Spaanse coureur soms de verkeerde keuzes heeft gemaakt. „Als je de fout maakt om te denken dat je de rijdersmarkt domineert, kunnen mensen je zomaar ineens vervangen. En als je je plek eenmaal kwijt bent...”, zegt hij in Motorsport Week.

Misschien zou de vijfvoudig wereldkampioen niet dezelfde keuzes maken, maar hij heeft wel een groot respect voor Alonso. „Hij is een fenomenale coureur en ik denk dat in alle jaren dat we samen rijden het respect altijd groot is geweest.”