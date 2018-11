Red Bull gaat in 2019 vol voor WK-titel Verstappen

Red Bull heeft een groot vertrouwen in de kwaliteiten van de Nederlandse coureur. Met de nieuwe Honda-motor gelooft men bij de Oostenrijkse renstal serieus dat Verstappen een gooi kan doen naar de wereldtitel.

Zoals Red Bull - maar ook zeker Verstappen - domineerde bij de GP van Mexico bewijst ’de kracht van de chassis’. „We kijken ontzettend uit naar volgend jaar. Het doel is om de jongste wereldkampioen aan boord te hebben. We hebben nog twee jaar de tijd, maar we gaan voor 2019. We weten dat het eerste jaar met een nieuwe motorfabrikant niet eenvoudig is. Maar het doel is, en dat heb ik iedereen verteld, dat we gaan voor het kampioenschap. Vanaf het eerste moment. Geen excuses”, zegt Marko tegen Motorsport.com.

"’Op de boordradio klinkt het alsof hij aan de thee zit’"

Thee drinken

De Honda-motor zou echter op het begin voor problemen kunnen gaan zorgen. Volgens Marko zou Max ’hoogstens twee races’ achteraan moeten starten, al ziet hij dat niet als een probleem. „Dan gebeurt er zeker wat. Op de boordradio klinkt het alsof hij aan de thee zit. De informatie die hij vraagt...Hij is ongelofelijk.”

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner geloof in de titelkansen: „We hebben afgelopen weekend gezien dat we met een motor die in de buurt komt van onze concurrenten sterk genoeg zijn om de strijd met hen aan te gaan. We hebben goede hoop dat we met de Honda op regelmatigere basis met hen kunnen vechten.”

Momenteel is Sebastian Vettel nog de jongste wereldkampioen. Hij pakte in 2010 in de Red Bull zijn eerste titel toen hij 23 jaar en 134 dagen oud was.