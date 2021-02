Kroaat roept Raymond van Barneveld een halt toe op Q-School

Pero Ljubic was de eerste tegenstander van Van Barneveld die wat tegenwicht wist te bieden. De Kroaat dwong een beslissende leg af. Nadat Van Barneveld twee matchdarts miste, sloeg Ljubic wel toen, waardoor hij met 6-5 won.

Tot dat moment had Van Barneveld een eenvoudig toernooi gehad. Het eerste slachtoffer van de dag was de Bosniër Adis Ljubijankic, die met 6-1 naar huis werd gestuurd. Vervolgens rekende Van Barneveld af met Leo Hendriks via eveneens een 6-1 overwinning. Hij gooide in die partijen 83,9 en 91,1 gemiddeld.

Daarmee had hij het beste duidelijk voor zijn derde wedstrijd bewaard. In dit pot versloeg hij de Nederlander Gillian Koehoorn met 6-0, dankzij een gemiddelde van 100,2.

Doordat Van Barneveld terugkeert van zijn dartpensioen moet hij helemaal onderaan de ladder beginnen. Via Q-School hoopt Van Barneveld een Tourkaart te veroveren, waarmee deel kan nemen aan diverse grote toernooi en zich kan proberen te plaatsen voor het WK. Door de nederlaag is Van Barneveld niet direct kansloos, er komende de komende dagen nog meer gelegenheden, waarbij hij een plek in de finaleronde kan afdwingen.

Overigens verliep de voorbereiding op het toernooi verre van vlekkeloos. Van Barneveld werd zondagmiddag opgeschrikt doordat de voorgevel van zijn huis was ingestort.