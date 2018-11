’Van der Vaart stopt aan het eind van dit seizoen’

Dit zou hij gezegd hebben tegen de Deense krant BT. „Ik speel dit jaar nog en dan denk ik dat ik stop, absoluut. Dan is het mooi geweest. Ik heb in de top gespeeld en dat is nu niet meer zo. Dat heb ik al een tijdje geleden geaccepteerd. Je weet het nooit in het voetbal, maar ik heb het gevoel dat dit mijn laatste jaar is.”

En wat gaat hij na zijn voetbalcarrière doen dan? „Dat gaan we zien. Ik heb mijn televisiewerk nog in Nederland en dat vind ik erg leuk. Als je een goede naam hebt, kun je altijd werk krijgen. Misschien als coach. Maar ik heb een aantal slechte ervaringen met trainers gehad en ik wil niet dat spelers over me denken, zoals ik heb gedaan met enkele oefenmeesters.”

Estavana

Estavana Polman, zijn vriendin die handbalt bij Esbjerg, heeft net als ’Raf’ een aflopend contract. „Ik volg haar. Als zij vertrekt, dan ga ik mee.”

De Nederlander begon bij Ajax en speelde ook nog voor HSV, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Betis, FC Midtjylland en nu dus nog voor Esbjerg. Van der Vaart kwam tot 109 interlands voor Oranje en speelde in de verloren WK-finale van 2010.

Hij kreeg in 2003 de prestigieuze Golden Boy Award, als beste speler in Europa onder 21 jaar. Van der Vaart was daarmee de allereerste speler die de prijs in ontvangst mocht nemen. Daarna volgden onder anderen Lionel Messi, Sergio Aguero, Paul Pogba en Kylian Mbappé.