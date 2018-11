Slechts twee gegadigde stadions voor Champions League-finale

De strijd gaat tussen het St. Petersburg Stadium en de Allianz Arena, waarvan die laatste een stuk groter is. In Sint Peterburg is de capaciteit 68.000, het stadion in München heeft 75.000 zitplaatsen.

Oostenrijk (Wenen), Georgie (Tbilisi) en Spanje (Sevilla) willen de finale van de Europa League in 2021 organiseren.

Dit jaar vinden de finales plaats in Madrid en Bakoe. Het Estadio Wanda Metropolitano is het podium voor de Champions League-eindronde, de Europa League reist af naar het Olympisch Stadion in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.