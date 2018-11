Ødegaard: ’Het was een worsteling bij Vitesse’

Vijf minuten voor rust controleerde de huurling van Real Marid een lange bal van Navarone Foor op knappe wijze en kegelde hij de 0-1 achter Heracles-keeper Michael Brouwer. „Tot dusver beleefde ik een worsteling bij Vitesse”, zei Ødegaard tegenover De Gelderlander na zijn eerste doelpunt in dienst van de Arnhemse club.

Verwachtingspatroon

„Ik sloot pas laat aan bij de club en stapte zonder ritme binnen. In de voorbereiding van Real Madrid kreeg ik nauwelijks speeltijd, maar de status van Real is er altijd. Als je van Real bent, is het verwachtingspatroon enorm. Dan worden overal goals verwacht, maar ik ben nog een tiener. Had ik nu mijn debuut gemaakt in de Noorse competitie, dan was ik nog steeds een jong talent geweest. Ik ben alleen al langer bekend, omdat ik al op mijn zestiende naar Madrid ging. Maar ik moet mijn beste jaren nog krijgen. Ik heb tijd nodig”, zegt de sierlijke linkspoot, die door alle personele problemen door trainer Leonid Slutsky vooral als valse rechtsbuiten wordt ingezet, in plaats van op het middenveld.

Ødegaard leek kort voor tijd ook op weg naar zijn tweede goal in het bekerduel, maar kwam net tekort om een steekpass van Matus Bero af te kunnen ronden. Kort daarop gooide zijn ingevallen ploeggenoot Thomas Buitink het duel in het slot. „Ik wachtte al een tijdje op deze goal”, aldus Ødegaard, die zaterdag met Vitesse in Eindhoven gaat proberen om PSV de eerste punten van dit seizoen afhandig te maken.

„Maar nu heb ik hem, en hopelijk volgen er meer. Ik voel dat ik elke week beter ga spelen.”