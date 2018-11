Weghorst ruikt bloed voor clash met Dortmund

Vooral in de defensie mist trainer Lucien Favre enkele belangrijke spelers. Abdou Diallo liep in de verlenging van het bekerduel met Union Berlin een dijbeenblessure op, en de coach kan ook al niet beschikken over de verdedigers Marcel Schmelzer, Lukasz Pisczek en Manuel Akanji. In de plaats van Diallo kan Favre wel weer en beroep doen op linksback Raphael Guerreiro.

Götze

Dortmund treedt tegen Wolfsburg ook aan zonder Mario Götze. De aanvaller, net teruggekeerd van lang blessureleed, heeft last van bronchitis. „Waarschijnlijk komt het duel voor hem te vroeg”, zei Favre. De aanvallers Thomas Delaney en Paco Alcacer zijn wel weer inzetbaar.

Bij Wolfsburg is Paul Verhaegh nog altijd niet helemaal fit. „Hij heeft nog last van zijn nek, maar hij kon wel al gedeeltelijk meetrainen”, liet coach Bruno Labbadia weten. Met alle afwezigen in de achterhoede bij de koploper liggen er wellicht kansen voor Wout Weghorst, die in de laatste drie duels van Die Wölfe drie keer trefzeker was.

