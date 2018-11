Djokovic terug op 1: ’fenomenale prestatie’

,,Als je ziet wat ik het afgelopen jaar heb moeten doorstaan, dan is het een fenomenale prestatie'', zei de Serviër na zijn eenvoudige zege op de Bosniër Damir Dzhumhur in de achtste finales van het masterstoernooi in Parijs.

De Bosniër speelde de wedstrijd niet uit; hij gaf in de tweede set op met een rugblessure en schonk Djokovic daarmee zijn twintigste zege op rij. De Serviër is zelfs al dertig sets op rij ongeslagen en dat is een persoonlijk record.

Begin juni was Djokovic nog de nummer 22 van de wereld. Hij was ver weggezakt door een langdurige elleboogblessure. Het duurde even na zijn rentree voordat hij zijn oude vorm hervond, maar na zijn eindzege op Wimbledon begon het klimmen op de ranglijst. Hij won de afgelopen maanden ook nog de masters van Cincinnati en Shanghai én de US Open. Door de afmelding van Rafael Nadal voor het toernooi in Parijs, passeerde Djokovic de Spanjaard op de mondiale ranking.

,,Ik heb altijd wel het geloof behouden, maar het was vijf maanden geleden hoogst ondenkbaar dat ik de nummer 1-positie zou terugkrijgen. Ik ben er in ieder geval heel blij mee'', aldus de veertienvoudig grandslamwinnaar, die tussen 2014 en 2016 maandenlang de wereldranglijst aanvoerde. Hij treft in de kwartfinales Marin Cilic. De als vijfde geplaatste Kroaat versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov met 7-6 (5) 6-4.