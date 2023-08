Ajax zet in op komst van Sivert Mannsverk

De 1,85 meter lange verdedigende middenvelder heeft in Noorwegen een contract tot de zomer van 2025 en moet volgens bronnen in Noorwegen acht miljoen euro kosten. De speler van Jong Noorwegen speelde al 86 duels voor Molde, scoorde daarin acht keer en leverde twee assists. Opvallend is dat hij al 21 keer op de bon werd geslingerd en qua gele kaarten dus bijna één op vier loopt.

De keuze van Ajax om na het vertrek van Mohammed Kudus toch eerst de pijlen op een controlerende middenvelder in plaats van een diepgaande rechtsbuiten te richten, is slecht nieuws voor Silvano Vos. Het pareltje van de jeugdopleiding verlengde in juli zijn contract tot de zomer van 2028 maar komt vooralsnog totaal niet voor in de plannen van Maurice Steijn. Zijn perspectief zal bij de komst van Mannsverk niet beter worden. Atletico Madrid toonde interesse om de Amsterdammer over te nemen.

Het binnenhalen van Mannsverk, die eerder werd begeerd door Feyenoord, wordt een race tegen de klok. Als dat niet lukt, moet Mislintat doorschakelen naar alternatieven.