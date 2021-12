Kerstreünie vol emoties olympisch kampioen Niek Kimmann met onfortuinlijke commissaris

Wielrennen

’Jan Ullrich in Mexicaans ziekenhuis na terugval rond verslaving’

Het is opnieuw mis met Jan Ullrich. De voormalig Duitse topwielrenner, die eerder al openhartig was over zijn drank- en drugsverleden, is begin deze maand opgenomen in een ziekenhuis in Mexico nadat het vieren van zijn verjaardag in Cuba uit de hand zou zijn gelopen.