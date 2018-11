VVCS dient arbitragezaak in tegen FC Twente

Dat meldt de belangenorganisatie voor spelers die actief zijn in het betaalde voetbal, donderdagmiddag op haar website. „Zonder dit vooraf met de spelers te zijn overeengekomen, besloot FC Twente om op hun salaris de loonheffing in te houden, welke verschuldigd was over de door de club betaalde vergoedingen aan hun intermediairs”, zo staat er te lezen.

„Dit heeft alles te maken met de afspraak die de club zelf maakte met de belastingdienst, de zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst met de belastingdienst laat echter nadrukkelijk de ruimte om deze afdracht voor de speler fiscaal neutraal op te lossen. Nu werden de spelers geconfronteerd met een spontane inhouding op hun salaris”, aldus de belangenorganisatie.

„Omdat FC Twente weigert om de inhoudingen te corrigeren, resteert er niets anders dan de gang naar de Arbitragecommissie van de KNVB.” De VVCS heeft niet gecommuniceerd om welke spelers van de club het gaat.