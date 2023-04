Bevrijdende eindzege Casper Ruud in Estoril

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ruud pakt eerste titel van dit jaar

19.04 uur: Casper Ruud heeft bij het toernooi in het Portugese Estoril zijn eerste succes van dit jaar geboekt. Hij versloeg in de finale de Serviër Miomir Kecmanovic met 6-2 7-6 (3).

De 24-jarige Ruud kende vorig jaar een sterk seizoen. Hij won drie titels en haalde de finale op Roland Garros en de US Open. Maar de nummer 5 van de wereld had dit jaar een lastige start. Op alle zes de toernooien die hij speelde won hij maximaal één wedstrijd. In Estoril slaagde hij er in de finale te bereiken. Hij won de eerste set overtuigend met 6-2. In de tweede set kreeg hij meer tegenstand van Kecmanovic, die 40e staat op de mondiale ranglijst. In de tiebreak maakte Ruud het toch af.

Remise in eerste partij om vacante wereldtitel schaken

17.12 uur: De eerste partij om de vacante wereldtitel schaken tussen de Chinees Ding Liren en de Rus Ian Nepomniatsjitsji is in remise geëindigd. Na 49 zetten in Astana (Kazachstan) besloten de twee grootmeesters het punt te delen.

De wereldtitel is vacant, omdat de Noorse regerend kampioen Magnus Carlsen vorig najaar het besluit nam dat hij zijn titel in het klassieke schaken niet zou verdedigen. De tweestrijd in Astana duurt tot en met 1 mei en behelst veertien partijen. Het prijzengeld bedraagt 2 miljoen euro. De winnaar ontvangt 60 procent, de verliezer krijgt 40 procent.

Nepomniatsjitsji is de huidige nummer 2 van de wereld. De Rus was als winnaar van het kandidatentoernooi in Madrid in 2022 de officiële uitdager van Carlsen. Ding Liren, de nummer 3 op de mondiale ranking, eindigde als tweede in dat toernooi en mocht de plek innemen die Carlsen achterliet.

Carlsen (32) prolongeerde voor het laatst in december 2021 de wereldtitel die hij sinds 2013 in bezit had. De Noor is nog altijd de nummer 1 van de wereldranglijst.

Nepomniatsjitsji speelde in de openingsronde met de witte stukken en wist Ding Liren licht onder druk te zetten, maar de Chinees verdedigde vindingrijk en kwam geen moment echt in gevaar.

Tennissters treffen in Antalya onder meer gastland Turkije

15.21 uur: De Nederlandse tennissters nemen het komende week in het toernooi om de Billie Jean King Cup in Antalya op tegen gastland Turkije, Letland, Hongarije en Egypte. Bij de loting werd Oranje ingedeeld in groep A, die uit vijf landen bestaat. Poule B telt zes landen, waaronder Kroatië en Servië.

Voor de Nederlandse ploeg is het doel om terug te keren naar de hoogste klasse van het landentoernooi. De twee poulewinnaars in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone doen eind dit jaar mee aan de play-offs van de wereldgroep, net als de winnaar van een duel tussen de nummers 2.

„Het wordt heel anders dan de recente ontmoetingen en fysiek gaat het pittig worden”, zei captain Elise Tamaëla. „Het kan zijn dat sommige meiden tien wedstrijden spelen. We nemen twee fysio’s mee, die hebben vast genoeg werk te doen.”

Arantxa Rus, Arianne Hartono en Eva Vedder hebben zich niet beschikbaar gesteld voor de week in Antalya. Tamaëla kan wel beschikken over Lesley Pattinama-Kerkhove, Suzan Lamens, Lexie Stevens, Bibiane Schoofs en dubbelspecialiste Demi Schuurs.

Fuglsang mist ook Ardenner klassiekers

13.31 uur: Voor Jakob Fuglsang komen ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik te vroeg. De Deense wielrenner van Israel-Premier Tech verdween eind februari uit de UAE Tour met epididymitis, een ontsteking van de bijbal. Hij onderging daarna een antibioticakuur van drie weken en mag inmiddels weer trainen. Fuglsang hoopt nu op 10 mei in de Ronde van Hongarije zijn rentree te maken, meldt zijn ploeg.

„Ik ben heel gemotiveerd om opnieuw op de fiets te zitten. Het was lastig om zo lang aan de kant te staan, en nog lastiger om te weten dat ik de Ardenner klassiekers zal missen. Die behoren tot mijn favoriete wedstrijden”, meldt de 38-jarige Fuglsang, onder meer winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (2019) en de Ronde van Lombardije (2020). „Maar het seizoen is nog lang en ik kijk er naar uit om opnieuw te koersen.”

Fuglsang ging er eerder van uit dat hij half april weer in wedstrijden zou uitkomen.

Weer zilver voor springruiter Smolders in wereldbekerfinale

09.09 uur: Springruiter Harrie Smolders heeft voor de derde keer zilver gepakt bij de wereldbekerfinale. Tijdens de slotdag in de Amerikaanse stad Omaha klom de 42-jarige Smolders met zijn paard Monaco N.O.P. van de zevende naar de tweede plaats in het klassement. Smolders reed in 2016 (met Emerald) en vorig jaar (ook met Monaco) eveneens naar het zilver bij de wereldbekerfinale.

Het goud in Omaha ging naar de Zweed Henrik von Eckermann met King Edward. De wereldkampioen eindigde na in totaal vier omlopen op 5 strafpunten, Smolders op 9. Het brons ging met 11 strafpunten naar de Amerikaanse Hunter Holloway.

„Het is ongelooflijk dat Monaco weer tweede wordt. Om op te klimmen van plaats zeven naar de tweede, dat was een geweldige dag voor mij”, aldus Smolders, die zaterdag in de derde omloop foutloos bleef, maar in zijn laatste ronde wel één springfout maakte. „Verslagen worden door King Edward is zeker niet slecht.”

Smolders was vol lof over zijn in 2009 geboren ruin Monaco. Hij had het paard deze winter twee maanden rust gegeven en dat betaalde zich volgens de Brabander uit in Omaha (Nebraska). „Hij was fris en ik voelde de hele week hoe goed hij in vorm was. Als een paard zo te managen en te coachen is, is dat wat ik wil. Dan weet je vandaag hoe hij morgen is. Monaco is echt op weg om het beste paard uit mijn carrière te worden.”