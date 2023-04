Sport kort: springruiter Smolders wint zilver in wereldbekerfinale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Weer zilver voor springruiter Smolders in wereldbekerfinale

09.09 uur: Springruiter Harrie Smolders heeft voor de derde keer zilver gepakt bij de wereldbekerfinale. Tijdens de slotdag in de Amerikaanse stad Omaha klom de 42-jarige Smolders met zijn paard Monaco N.O.P. van de zevende naar de tweede plaats in het klassement. Smolders reed in 2016 (met Emerald) en vorig jaar (ook met Monaco) eveneens naar het zilver bij de wereldbekerfinale.

Het goud in Omaha ging naar de Zweed Henrik von Eckermann met King Edward. De wereldkampioen eindigde na in totaal vier omlopen op 5 strafpunten, Smolders op 9. Het brons ging met 11 strafpunten naar de Amerikaanse Hunter Holloway.

„Het is ongelooflijk dat Monaco weer tweede wordt. Om op te klimmen van plaats zeven naar de tweede, dat was een geweldige dag voor mij”, aldus Smolders, die zaterdag in de derde omloop foutloos bleef, maar in zijn laatste ronde wel één springfout maakte. „Verslagen worden door King Edward is zeker niet slecht.”

Smolders was vol lof over zijn in 2009 geboren ruin Monaco. Hij had het paard deze winter twee maanden rust gegeven en dat betaalde zich volgens de Brabander uit in Omaha (Nebraska). „Hij was fris en ik voelde de hele week hoe goed hij in vorm was. Als een paard zo te managen en te coachen is, is dat wat ik wil. Dan weet je vandaag hoe hij morgen is. Monaco is echt op weg om het beste paard uit mijn carrière te worden.”