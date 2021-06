Blade Babe Marlou van Rhijn (29) beëindigt carrière per direct

VROUW magazine

Anouk Hoogendijk: ’Ik mis het voetballen niet’

Oud-Leeuwin Anouk Hoogendijk (36) gaat het EK van de mannen natuurlijk volgen. In een voetbalshirt? Kan, maar waarom zou je niet stijlvol in het stadion of voor de tv het Nederlands elftal aanmoedigen!