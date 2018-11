Solidaire Rutten stapt ook op bij Maccabi Haifa

De 55-jarige trainer, in Nederland onder meer actief voor PSV, FC Twente en Vitesse, was sinds januari van dit jaar coach van Maccabi en heeft zich solidair verklaard met de woensdag opgestapte technisch directeur Mo Allach. „Mo heeft mij hier naartoe gehaald”, vertelt hij op de website van Maccabi Haifa. „Ik ben solidair met hem en verbind mijn toekomst bij deze club aan hem.”

Winst in laatste wedstrijd

Rutten beleefde dit seizoen een tegenvallende start met zijn club. Uit de eerste acht competitieduels werden maar negen punten gehaald, met een achtste positie op de ranglijst tot gevolg. De coach won afgelopen maandag met zijn ploeg nog wel de uitwedstrijd bij Hapoel Tel Aviv (1-2), maar die zege kwam te laat om een vertrek te vermijden.

Woensdag vertrok ook Allach al bij de club uit Israël, nadat hij daar een jaar lang technisch directeur was geweest. „Het is geen gemakkelijk moment, maar dat is voetbal”, zei de voormalig ’td’ van Vitesse.

Allach haalde naast Rutten ook aanvaller Michiel Kramer en verdediger Etienne Reijnen naar Maccabi Haifa. Rob Maas en Arno van Zwam waren assistenten van Rutten.