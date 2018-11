Leicester-coach: ’Uitslag is niet belangrijk’

„De wedstrijd is niet belangrijk en de uitslag ook niet”, blikte hij vooruit. „We willen vooral onze eigenaar eren”, doelde hij op de zaterdag bij een helikopterongeluk overleden Thaise miljardair Vichai Srivaddhanaprabha.

Leicester maakt zich op voor de vreemdste wedstrijd uit de clubhistorie. De ploeg gaat op bezoek bij Cardiff City op de dag dat Srivaddhanaprabha in Thailand wordt begraven. De zakenman kocht Leicester City in 2010 en verraste de hele voetbalwereld zes jaar later met het kampioenschap van de Premier League. De 60-jarige Srivaddhanaprabha kwam om het leven toen de helikopter, die hem zaterdag zoals gebruikelijk bij het King Power Stadium ophaalde, na een duel met West Ham United neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.

Rouwbanden

Leicester hoefde dinsdag niet in actie te komen tegen Southampton in de League Cup. Zaterdag gaat het voetballeven weer verder met een uitwedstrijd tegen Cardiff City. De spelers van Leicester zullen rouwbanden dragen en vlak voor de aftrap wordt een minuut stilte in acht genomen.

„Dit was zonder twijfel één van de moeilijkste weken in de geschiedenis van deze voetbalclub”, zei Puel donderdag op zijn wekelijkse persconferentie. „Onze gedachten zijn bij de familie van Vichai Srivaddhanaprabha en bij alle families die een geliefde hebben verloren, Vichai heeft Leicester City tot een familie gemaakt. Hij heeft geïnvesteerd in de club, de stad en de mensen. Hij was echt geliefd bij iedereen binnen en buiten de club. Persoonlijk was het een voorrecht om voor hem te werken.”