Tagliafico mag zich weer melden bij Argentinië

De linksback van Ajax is sinds het WK in Rusland een vertrouwd gezicht in het keurkorps van interim-bondscoach Lionel Scaloni.

Lionel Messi ontbreekt nog in de selectie van Argentinië. De aanvaller van Barcelona - die zich na het teleurstellend verlopen WK ook even niet beschikbaar stelde voor de nationale ploeg - is nog niet helemaal hersteld van een armbreuk.

Agentinië en Mexico ontmoeten elkaar op 16 november in Cordoba en staan vier dagen later in Mendoza opnieuw tegenover elkaar.