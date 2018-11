Sociedad: ’Sangalli herstelt goed van beroerte’

De 23-jarige voetballer ligt nog wel altijd in het ziekenhuis van San Sebastian en ondergaat daar nog de nodige onderzoeken. De Baskische club uit La Liga meldde dat Sangalli voorlopig is uitgeschakeld. „Zijn gezondheid gaat boven alles.”

Sangalli, die zijn opleiding genoot bij Real Sociedad, maakt sinds augustus deel uit van de hoofdmacht en scoorde onlangs in de Baskische derby tegen Athletic Bilbao. De club was positief gestemd over het herstel van Sangalli.

„Hij is bij bewustzijn, eet zonder problemen en herstelt goed. Wel zal hij de komende dagen nog worden onderzocht om de oorzaak te achterhalen.”