Vier wijzigingen bij Feyenoord in beker

Ten opzichte van de verloren Klassieker zondag tegen Ajax (3-0) zijn doelman Kenneth Vermeer, de vleugelverdedigers Bart Nieuwkoop en Tyrell Malacia en aanvaller Sam Larsson nieuw in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Zij vervangen Justin Bijlow, de geschorste Jeremiah St. Juste, Calvin Verdonk en Jens Toornstra.

Bij ADO staat Robert Zwinkels onder de lat. De 35-jarige doelman mag de bekerwedstrijden keepen, in de competitie is Zwinkels reserve achter Indy Groothuizen. De terugkeer van de Haagse aanvoerder Aaron Meijers na een schorsing gaat ten koste van Tomás Necid, wat betekent dat ADO om 20.45 uur zonder spits begint in De Kuip.