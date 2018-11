Fortuna troeft eerstedivisionist NEC pas in slotfase af

De Nijmegenaren stonden na ruim een uur spelen op een 2-1 voorsprong tegen de nummer 14 uit de Eredivisie, maar trokken toch aan het kortste eind.

Eerst was het Finn Stokkers die in de 66e minuut voor de gelijkmaker zorgde. Invaller Lars Hutten gaf vijf minuten voor tijd de genadeklap door voor de 3-2 te tekenen. Hij stond nog geen zeven minuten in het veld toen hij scoorde.

Lars Hutten (archiefbeeld) was de matchwinnaar bij Fortuna Sittard. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor rust was NEC de betere ploeg en kwam ook terecht op voorsprong. Lartey Sanniez schoot in de twintigste minuut via de onderkant van de lat raak. Amper twee minuten later maakte Mark Diemers alweer gelijk. Hij benutte een strafschop nadat zijn ploeggenoot Lazaros Lamprou onderuit was gehaald door Josef Kvida. Sven Braken bracht NEC voor de tweede keer op voorsprong. Even voor rust was Joey van den Berg dichtbij een derde treffer. De middenvelder raakte de paal.

In de tweede helft lukte het NEC dus niet om de 2-1 voorsprong vast te houden.