Meulens in coachingsstaf Major League All Star-team

Als bondscoach leidde de 51-jarige Meulens het Nederlands Koninkrijksteam tweemaal naar de halve finale tijdens de World Baseball Classic in 2013 en 2017.

Meulens is sinds 2010 als coach verbonden aan het Major League-team van de San Francisco Giants, met wie hij de World Series won in 2010, 2012 en 2014. Hij was aanvankelijk verantwoordelijk voor de slagmensen, maar sinds dit jaar is hij als zogenoemde 'bench coach' de rechterhand van manager Bruce Bochy. Tijdens de trip naar Japan vervult Meulens dezelfde rol voor manager Don Mattingly (Miami Marlins).

Meulens honkbalde drie seizoenen (1994-1996) in Japan waar hij met Yakult Swallows kampioen werd en nog altijd populair is. De voormalige outfielder speelde in de Major League ondermeer voor New York Yankees. Met de Nederlandse honkbalploeg nam hij deel aan de Olympische Spelen van 2000 in Sydney en zorgde toen met een ferme tweehonkslag voor de eerste Olympische nederlaag ooit voor Cuba.

In daaropvolgende jaren ontwikkelde Meulens zich tot een succesvol coach. Zo was hij eind vorig jaar kandidaat voor de positie van manager bij New York Yankees en onlangs werd zijn naam genoemd voor dezelfde functie bij Cincinnati Reds.