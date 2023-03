Jumbo-Visma test speciaal foefje voor Parijs-Roubaix: ’Wij hebben niets te verbergen’

Veel verschil met een gewone racefiets zie je niet, alleen de wielas is iets dikker. Met KAPS kan een renner met de bandenspanning spelen tijdens de koers. Iets minder bandendruk op kasseien voor meer rijcomfort en minder risico op lekke banden, bijvoorbeeld. Of iets meer bandendruk op verharde wegen om de rolweerstand te verkleinen. Team DSM overwoog het vorig jaar al in Parijs-Roubaix te gebruiken. Jumbo-Visma bekijkt nu de mogelijkheden.

Gaan ze er straks mee van start in Roubaix? „Dat zou kunnen”, zei algemeen directeur Plugge in gesprek met Het Nieuwsblad. „Edoardo heeft het uitgeprobeerd. Het gaat om een interessante testcase om te zien of het zinvol is.”

De UCI kwam na de race langs voor een extra controle op de fietsen. „We hebben netjes toestemming gevraagd en alle informatie gegeven die ze vroegen. Zij hebben alle lichten op groen gezet. Ik vermoed dat andere teams gevraagd hebben om er nog eens naar te kijken, maar wij hebben niets te verbergen.”