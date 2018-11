Federer zonder moeite verder in Parijs

De Zwitser versloeg Fabio Fognini in twee sets en plaatste zich voor de kwartfinales: 6-4 6-3.

De Italiaan was pas de eerste tegenstander voor Federer in de hoofdstad van Frankrijk. De nummer drie van de plaatsingslijst was vrijgeloot voor de eerste ronde. Hij mocht ook de tweede ronde overslaan omdat de Canadees Milos Raonic geblesseerd was.

Federer stuit in de kwartfinale op de winnaar van de wedstrijd tussen de Japanner Kei Nishikori en Kevin Anderson uit Zuid-Afrika.